Deux semaines après avoir tenu la dragée haute au FC Barcelone, le Slavia Prague, qui s’était toutefois incliné (2-1) sur sa pelouse du Sinobo Stadium, suite à un but contre son camp du Nigérian Olayinka peu avant l’heure de jeu, a fait encore mieux mardi soir, au Camp Nou. Les Tchèques ont en effet contraint les champions d’Espagne au match nul (0-0) dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Un résultat inespéré pour Ondrej Kolar et ses partenaires. "Nous sommes la première équipe à ne pas encaisser de but ici depuis longtemps. Tout le monde sait que Barcelone est une usine à buts. On a vécu quelques moments compliqués, mais c’est dommage que nous n’ayons pas marqué. J’avais l’impression que l’on pouvait l’emporter", commentait ensuite, pour iDNES.cz, l’héroïque portier, qui a en revanche moins apprécié le comportement de Lionel Messi et de certains de ses coéquipiers.

"C'est triste"

"Messi et les autres sont vite partis, et certains d’entre eux ne nous ont même pas serré la main. C’est triste. On attendait avec impatience de rencontrer tous ces grands joueurs et on voulait échanger nos maillots après le match. Mais ils ne se sont pas très bien comportés", regrette-t-il, avant de saluer l’attitude de son homologue catalan, Marc-André ter Stegen.

"Il m’a attendu dans le tunnel après le match, et m’a dit qu’il n’avait pas vu une aussi bonne performance d’un gardien depuis longtemps, et que c’était un plaisir de me voir jouer avec les pieds, raconte encore Kolar. Pour moi, c’est le plus beau des trophées. Entendre autant de compliments venant d’un si bon gardien, ça m’a donné la chair de poule."



