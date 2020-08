FC Barcelone : "Messi a sur ses épaules la charge de toute l'équipe", pense Edmilson

Le FC Barcelone a affiché un visage contrasté cette saison, et n'a pas rassuré ses plus fervents supporters lors de cette exercice 2019-2020. Second de Liga derrière le Real Madrid alors qu'il possédait 2 points de plus que son rival lors de la reprise du championnat espagnol post-covid, le club catalan a un nouveau coach depuis janvier dernier, Quique Setien, et n'a pas encore pu offrir sa meilleure version, hormis une belle prestation face à Villarreal (1-4) début juillet.





Ce samedi, c'est Naples qui viendra au Camp Nou pour tenter de se qualifier en quart de finale de la Ligue des champions alors que les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul en février dernier lors du match aller des huitièmes de finale du tournoi (1-1).

Naples a un coup à jouer, pour Edmilson

Sondé auprès de Radio Kiss Kiss, Edmilson, ancien joueur du Barça, a livré son opinion sur la situation vécue par le club catalan, ne se montrant pas forcément très optimiste. "Le Barça traverse une période très sombre. Aujourd'hui, on voit Messi jouer pratiquement seul et avoir sur ses épaules la charge de toute l'équipe. Ils ont également changé d'entraîneur en cours de saison", a-t-il indiqué.



Concernant la rencontre entre les pensionnaires du Camp Nou et le club italien, Edmilson a placé le Barça comme un favori, même si Naples a une chance selon lui, à condition d'être très impliqué.



"Je pense que Naples peut aller à Barcelone et tentez sa chance. L’équipe de Gattuso doit continuer à jouer comme elle l’a fait et ne pas avoir peur du Barça, car les Blaugrana n’auront pas peur. Le Barça reste le Barça malgré tout. Ils jouent à domicile et ils sont toujours favoris", a-t-il assuré.