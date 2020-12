FC Barcelone : «Le problème» de Messi vu par Pirlo

Lionel Messi est très peu inspiré avec le FC Barcelone dans cette première partie de saison 2020/21, mais l'entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, estime que ses problèmes sont plutôt d'ordre psychologique. Pour l'ancien international italien, les évènements de l'été dernier, au court desquels Messi avait demandé à partir, ont affecté le capitaine de Barcelone cette saison. "[Messi] est à un moment spécial de sa vie, de sa carrière, car il a eu un problème cet été", a déclaré Pirlo à la presse avant le choc face à la Juventus en Ligue des Champions. "[Il s'agit de] savoir s'il reste ou non à Barcelone. Mais pendant les matchs, il a toujours montré sa valeur. Plus qu'un problème de football, il a probablement un problème psychologique, mais je ne veux pas entrer dans ce sujet, car cela n'a rien à voir avec nous.''



Le Barça a été fortement critiqué après s'être incliné à Cadix le week-end dernier, mais Pirlo est catégorique sur le fait que les Blaugrana ne sont pas une équipe en crise. "[Barcelone] a des hauts et des bas, mais ils ont joué de très bons matches et ils ont un entraîneur qui met les idées en mouvement", a ajouté Pirlo. "Ils ne sont pas en crise. Ce sera un match très difficile car nous devrons souffrir, mais nous aurons nos chances et nous devons en profiter. Nous n'avons rien à perdre. Nous pouvons jouer en jeu ouvert. Nous sommes conscients des erreurs que nous avons commises lors du match aller."



Messi affrontera Cristiano Ronaldo pour la première fois depuis le départ de ce dernier du Real Madrid en 2018 et Pirlo ne veut pas entrer dans le débat de l'identité du meilleur joueur du monde : "Ce serait une erreur de dire que l'un est meilleur que l'autre", a noté Pirlo. "Ils continuent de montrer [leur talent], ils partagent le Ballon d'Or entre eux depuis des années et ils font en sorte que des millions de fans s'amusent. Ils ont fait beaucoup pour le football."