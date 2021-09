FC Barcelone : Koeman s'attend à un match intéressant face à Benfica

"Difficile d'être au niveau des meilleures équipes"

Nous devons être réalistes, en ce moment, avec les changements que nous avons eus dans l'équipe, il est difficile d'être au niveau des meilleures équipes", a confié l'entraîneur du Barça.

Le FC Barcelone doit se relever.. Seulement sixième de Liga, le Barça a offert une réaction sur le plan national : après avoir été tenu en échec par Cadix (0-0), il s'est imposé face à Levante (3-0). En Europe, une réaction est attendue et ce mardi, Ronald Koeman s'est présenté face à la presse.Très contesté au sein du club, le technicien hollandais doit sans doute savoir qu'il ne peut pas se permettre d'enchaîner les mauvais résultats, sous peine d'un possible licenciement, alors qu'il est en fin de contrat en juin 2022. Ancien entraîneur du Benfica entre 2005 et 2006, il s'attend à un match intéressant face à la formation dirigée par Jorge Jesus, qui n'avait pu faire mieux qu'un score de parité face au Dynamo Kiev (0-0). ""Je ne sais pas si c'est l'équipe la plus en forme (Benfica) actuellement. Nous savons que c'est une très bonne équipe et un club important sur la scène mondiale. Je sais de quoi je parle pour avoir entraîné là-bas., a estimé Koeman. Dans le groupe E, le Bayern Munich affrontera dans le même temps le Dynamo Kiev sur la pelouse de l'Allianz Arena.