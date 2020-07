FC Barcelone : Alves chambre Messi sur Instagram

Finale de la Ligue des champions 2010-11 à Wembley (28 mai) entre le Barça et Manchester United. On jouait alors la 54e minute, quand Lionel Messi s'est emparé du ballon plein axe avant d'envoyer un tir qui a terminé sa course au fond des filets d'Edwin Van der Sar. Le Barça était à nouveau en tête après que Pedro et Rooney aient marqué pour chaque équipe. Messi a célébré avec rage ce but, avec une course jusqu'au poteau de corner et une frappe sur celui-ci. Derrière lui, Dani Alves, avait aussi laissé éclater sa joie de façon très exubérante.

📱Dani Alves replies Messi's post on Instagram 😂😂 pic.twitter.com/kI4Wb5XK4p

Messi nostalgique, Alves aussi



Ce lundi 27 juillet, 9 ans plus tard, Messi a publié une photo de la célébration de ce but. "Un de mes moments préférés en Ligue des champions", a-t-il écrit sur Instagram. Parmi les centaines de commentaires, un ancien partenaire s'est souvenu de cette douleur au pied. "J'ai failli me casser le pied avec le p... de micro, à cause de toi", a commenté Daniel Alves sous le post de Messi. David Villa, à la 70ème minute de jeu, allait achever Manchester United, et valider la quatrième Ligue des champions de l'histoire du Barça. La cinquième, elle, a été gagnée en 2015 face à la Juventus Turin à Berlin (3-1). Depuis, le club catalan n'est pas parvenu à atteindre la finale de la compétition. Il affrontera Naples, le 8 août prochain en huitième de finale retour (aller 1-1).