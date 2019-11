Face au PSG, le Real Madrid a signé sa meilleure prestation depuis le départ de Cristiano Ronaldo

pour le compte de la 5e journée de la Ligue des champions. Si le club merengue n'a pu faire mieux que match nul, il aura impressionné les spectateurs et les observateurs, en signant notamment 27 tirs au but face aux cages franciliennes. Et sans l’héroïsme de Keylor Navas, le score aurait été tout autre. Le quotidien espagnol Marca souligne d'ailleurs qu'il s'agit de la meilleure prestation merengue depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin avec 12 frappes cadrées. Du jamais vu depuis l'ère CR7 comme l'affirme la publication ibérique., le Real a asphyxié Paris dans l'entrejeu, permettant à Benzema de marquer par deux fois en déployant un jeu agréable et en régnant sur les ailes grâce à des latéraux très actifs. Eden Hazard a été particulièrement louangé, lui qui souffre d'une contusion au pied droit et qui a dû quitter ses partenaire en seconde période. Certainement le seul point noir d'une belle soirée pour Zidane et ses hommes, qui deux mois après avoir été humiliés à Paris (3-0), ont drastiquement augmenté leur niveau de performance.