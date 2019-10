Et l'OL s'est sabordé...

Lesté en championnat par une série de huit matches sans victoire (quatre matches nuls et quatre défaites), l’OL semblait avoir suffisamment de souffle toutefois pour se refaire une santé à l’échelle continentale. Il y a trois semaines, les Gones s’étaient donné un peu d’air sur le terrain du RB Leipzig (0-2), ils comptaient bien récidiver ce mercredi sur la pelouse du Benfica. Las, l’ogre portugais, assoupi depuis un moment sur la scène européenne, s’est réveillé. Profitant amplement des largesses rhodaniennes.

Rudi Garcia avait essuyé les plâtres sur un match nul et vierge contre Dijon le week-end dernier, le nouveau coach lyonnais a pu mesurer tout le travail qu’il lui restait à accomplir pour rendre confiance à un OL au mieux fébrile. L’ouverture du score lisboète ce soir témoigne de cette vulnérabilité prégnante, et Rafa Silva ne s’est pas fait prier pour marquer d’entrée de match quand l’arrière-garde adverse s’est montrée balbutiante (1-0, 4e). Et que dire de ce tacle de Marcelo qui, dans la foulée (10e), aurait pu valoir aux visiteurs de jouer toute la rencontre ou presque à dix ?

Lopes, la boulette

Qu’importe ! Avec un peu de talent tout de même et des ressources à faire valoir, les Dembélé et consorts ont su revenir dans la partie. De façon plutôt méritoire. Récompensés enfin de leurs efforts quand Depay a expédié dans les filets un bon ballon botté par Dubois (1-1, 70e) – ni plus ni moins que le 5000e but de l’histoire des Gones ! Seulement l’enthousiasme rhodanien est retombé comme un soufflé sur une boulette de Lopes, le capitaine lyonnais de la soirée. Une relance à la main trop hâtive, mal ajustée, et Pizzi de saisir directement sa chance pour trouver la faille dans la cage désertée (2-1, 86e). Tout un symbole…

"On fait notre match ce soir, on a tout fait pour revenir au score mais on prend ce but qui fait très mal, notait à chaud Dubois sur l’antenne de RMC Sport. Il ne faut pas en vouloir à Antho, ça arrive les erreurs… On est déçus car on enchaine les mauvais résultats mais il faut continuer à bosser, et garder la tête haute ! Je pense qu’on ne mérite pas de perdre ce soir. Les jours ne peuvent qu’être meilleurs par la suite, je l’espère, il faut garder confiance car on a un groupe de qualité." En attendant, dans le groupe G de cette C1, tout est relancé. Vainqueur du Zénith ce mercredi (2-1), Leipzig a repris la main, avec deux longueurs d’avance sur Lyon et Saint-Pétersbourg. Le Benfica suit désormais à un point.