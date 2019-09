Dybala en salle d'attente

"Le violon ne joue pas bien s’il manque une corde", a tweeté Gustavo Dybala, le frère de Paulo, samedi dernier, alors que "La Joya" s’est morfondu sur le banc de touche lors du résultat nul de la Juventus sur le terrain de la Fiorentina (0-0). Poussé vers la sortie durant l’intersaison, l’attaquant argentin, courtisé par Manchester United et le PSG, n’a pas quitté le Piémont. Depuis, Maurizio Sarri ne compte pas vraiment sur lui...

Le gaucher de 25 ans pourrait profiter du début de la Ligue des champions pour gagner en temps de jeu, mercredi soir contre l’Atlético. Douglas Costa, titulaire sur l’aile droite du 4-3-3 des Bianconeri depuis le début de la saison, s’est blessé et sera absent plusieurs semaines. Federico Bernardeschi a remplacé le Brésilien à la 8e minute face à la Viola, mais Paulo Dybala aura sa chance tôt ou tard. Il est prêt physiquement, comme il l’a démontré en jouant les deux derniers matches de l’Argentine.

Ronaldo prend de la place

"Il a des qualités indéniables mais il faut que ça matche avec ses partenaires. Il a été utilisé dans des rôles différents et ce n’est pas toujours évident pour lui de s’adapter. La saison dernière, Allegri lui a demandé de venir chercher les ballons et Dybala était trop loin du but adverse pour être décisif. Ronaldo prend de la place, il faut le mettre dans les meilleures conditions et, pour l’instant, c’est avec Higuain en pointe que ça marche", analyse ainsi Grégory Paisley, le consultant Serie A de beIN SPORTS.

Alors, Sarri changera-t-il son dispositif tactique pour installer Dybala en position de numéro 10 derrière "Pipita" ou même "CR7" ? C’est peu probable, d’autant plus pour un choc dans l’antre des Colchoneros. "Bernardeschi est plus intéressant en tant qu’ailier droit, il est capable de créer des occasions pour ses autres coéquipiers offensifs. Dybala est moins rapide que Douglas Costa et Bernardeschi et cela peut déséquilibrer l’équipe", conclut Paisley. "La Joya" a tout à prouver.