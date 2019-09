Dortmund et le Barça dos à dos

C'était l'une des affiches de cette première soirée de Ligue des champions cette saison, et l'opposition très alléchante entre le Borussia Dortmund et le Barça a accouché d'un match nul et vierge ce mardi, au BvB Stadion (0-0).

Une rencontre au terme de laquelle l'équipe de Lucien Favre l'emporte aux points, pourrait-on dire, avec un penalty de Marco Reus, arrêté par André ter Stegen peu avant l'heure de jeu (57e), avant que sa transversale ne sauve le gardien allemand du club catalan, par ailleurs auteur de multiples parades décisives. La rencontre aura été marquée par l'entrée en jeu en fin de rencontre de Lionel Messi, qui débutait sa saison après une blessure au mollet.

Dans l'autre match du groupe F, la parité était aussi de mise entre l'Inter MIlan et le Slavia Prague (1-1).