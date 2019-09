Dortmund: Alcacer amer avant de retrouver le Barça

Auteur d’un excellent début de saison avec Dortmund – 5 buts déjà en 4 sorties en Bundesliga - Paco Alcacer n’en a pas oublié pour autant sa délicate parenthèse blaugrana, entre 2016 et 2018.

"A Barcelone, il y avait des gens qui se sont très mal comportés avec moi", dixit le buteur espagnol de 26 ans dans un entretien accordé à la radio SER Catalunya. Cela alors que le BvB et le Barça ont rendez-vous mardi en Ligue des champions.

Un choc que l’intéressé attend avec impatience, même s’il ne sait pas encore s’il fêtera une éventuelle réalisation. "Je déciderai sur le moment. J’ai beaucoup de respect pour beaucoup de gens et beaucoup de collègues. Les joueurs se sont très bien comportés, les supporters aussi, même si une autre partie m’a mal traité. Pour moi, il était important de voir qu’on me faisait confiance et beaucoup de personnes ne me l’ont pas démontré."