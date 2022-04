Diego Simeone : "Cela fait mal"

Même si le choc entre Manchester City et l'Atlético Madrid s'est terminé sur un score de 0-0, il y a eu beaucoup de points à débattre lorsque les choses ont dégénéré à la fin des 90 minutes et pendant les neuf minutes d'arrêt de jeu. "Ce qui est clair pour moi, c'est que nous sommes fiers de ce que nous sommes, de la façon dont nous nous battons", a déclaré Diego Simeone après le match. "Nous sommes sortis et cela fait mal, mais j'aime voir ceux qui gagnent célébrer quand les choses vont bien et moins bien, car cela montre que ce qui compte, c'est de toujours gagner."

Diego Simeone fier malgré tout

Alors que la tension était à son comble, Simeone semble avoir applaudi le banc de Manchester City de Pep Guardiola alors que les joueurs cherchaient à perdre du temps en allant au sol à chaque occasion dans les arrêts de jeu. Le patron de l'Atleti dément ces affirmations. "Moi ? Non, s'il vous plaît", a déclaré Simeone lorsque la suggestion d'applaudir sarcastiquement City lui a été faite. "J'applaudissais la foule parce que j'appréciais l'effort que tout le monde faisait. Comment puis-je ne pas applaudir des gens comme ça ?"