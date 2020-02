Diego Maradona adoube Lionel Messi : « C'est le meilleur joueur actuel »

Alors que le Barça de son compatriote et fils spirituel Lionel Messi défie le Napoli en 8es de finale de la Ligue des Champions ce mardi, Diego Maradona affirme souhaiter la victoire de Naples. Messi, qui a évolué sous l'égide de Maradona en sélection argentine, est le meilleur joueur du monde actuellement selon "El Diez". "Il doit poursuivre sa carrière et sa vie en sachant qu'il est le meilleur joueur actuel. J'ai apprécié regarder Leo (Lionel Messi) jouer avec l'Argentine à chaque match.", a ainsi confié Maradona au journal italien Il Mattino.

Maradona supporter de Naples face au Barça

Face au Barça, Maradona voit Naples "surprendre tout le monde et donner de la joie à son peuple". L'ancien numéro dix mythique de l'Argentine rappelle son histoire passionnelle avec le club de Campanie : "J'ai tout donné à Naples et Naples m'a tout donné en me montrant son affection".