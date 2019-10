Depay, les chiffres plaident pour lui

Une défense à cinq, son meilleur buteur (Moussa Dembélé) sur le banc ainsi que l’une des rares satisfactions, côté lyonnais, de ce début de saison (Jeff René-Adélaïde). A l’heure d’aller rendre visite à Leipzig, Sylvinho a tranché dans le vif et pris des risques pour le moins osés dans ce qui s’apparentait déjà au match de la dernière chance pour le technicien brésilien, forcément fragilisé par la série noire de huit matches sans victoire que l’Olympique Lyonnais traînait depuis mi-août.

Des risques pour le moins payants, la défense donnant quelques gages de solidité malgré plusieurs coups de chaud, avec Lucas Tousart et Houssem Aouar rayonnant dans l’entrejeu. Et devant, Memphis Depay a complètement fait oublier Moussa Dembélé et a été pour beaucoup dans le succès des Gones (2-0). Non seulement en mettant les siens sur orbite dès la 11e minute après un joli travail d’Houssem Aouar à la récupération puis en faisant peser un danger constant sur la défense allemande, comme ce but logiquement refusé pour hors-jeu peu avant la pause l’a rappelé aux troupes de Julian Nagelsmann.

Je suis très heureux pour tout le monde. Memphis Depay

Le Néerlandais est d’ailleurs également impliqué sur le but du break inscrit par Martin Terrier, sa feinte de corps pour éliminer Dayot Upemecano sur un service de l’inévitable Houssem Aouar ayant fragilisé l’arrière-garde allemande, ce dont a profité l’ancien Strasbourgeois. Insuffisant pour faire un peu plus enfler ses statistiques mais son bilan en Ligue des champions plaide pour le n°11 lyonnais. Désormais auteur de six buts depuis le début de saison toutes compétitions confondues, Memphis Depay est en effet impliqué sur six des neuf derniers buts de l’OL en C1, avec trois buts et trois passes décisives. De quoi bien apparaître indispensable aux yeux de Sylvinho…

Memphis Depay n'a d'ailleurs pas manqué de rendre hommage à son entraîneur à l'issue de la rencontre. "Nous devons rester unis. Nous avons mis beaucoup d’intensité et si nous continuons, nous gagnerons plus de match. Nous jouons pour les fans, nos familles et le coach, a-t-il ainsi confié dans des propos rapportés par RMC Sport. Comme je l’ai déjà dit: les matches que nous n’avons pas gagnés ne sont pas à cause du coach. Nous sommes les joueurs, nous devons prendre nos responsabilités. Tout le monde le sait. Nous sommes derrière le coach. Je suis très heureux pour tout le monde. Pour le coach, Juninho et les joueurs."