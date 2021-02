Covid-19 : Des matchs européens prévus en Allemagne, finalement délocalisés ?

Alors que les phases de poules de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa se sont achevées depuis le début du mois de décembre, celles à élimination directe devraient démarrer à la mi-février. Cependant, le contexte sanitaire dans certains pays reste très alarmant voire préoccupant en raison des variants. Parmi eux, l'Allemagne. Et si on se réfère aux dernières annonces du gouvernement outre-Rhin, plusieurs matches de C1 et C3, sont menacés d'un report ou d'une délocalisation sur un autre territoire. Ce lundi, une porte-parole du ministère de l'Intérieur allemand a évoqué les décisions votées vendredi, pour interdire l'entrée sur le territoire aux voyageurs venant d’une zone à risque. À ce sujet, « suite aux mesures sévères prises vendredi dernier par le gouvernement fédéral […] il n’y a pour le moment aucun règlement d’exception pour les sportifs professionnels ».



Pour le moment, la capitale a interdit au moins jusqu’au 17 février le transport vers le sol national, des personnes en provenance de zones touchées par des mutations du coronavirus, à l’exception des citoyens allemands ou des personnes résidant en Allemagne. Leipzig doit recevoir les Anglais de Liverpool le 16 février dans le cadre de son huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Si aucune mesure dérogatoire n'est actée d'ici là, alors les Reds ne pourront pas atterrir en Allemagne et le match devra être délocalisé dans un autre pays.

La Norvège refuse d'accueillir les étrangers

Si cette décision venait à être prolongée dans la durée, une autre rencontre de Ligue des Champions pourrait faire l'objet de la même problématique. Il s'agit du match entre le Borussia Mönchengladbach et Manchester City, pour le moment prévu le 24 février. En Ligue Europa, le seizième de finale entre les Norvégiens de Molde et Hoffenheim, programmé le 18 février est également en suspens car le pays scandinave interdit actuellement aux étrangers d’entrer sur son territoire sauf s’ils y possèdent une résidence légale.