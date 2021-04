Coman : "Je pense que ça le fera"

Kingsley Coman y croit à fond. Pour lui, cette défaite de mercredi soir face au PSG en quarts de finale aller de Ligue des Champions n'est qu'un accident de parcours et son équipe du Bayern Munich n'aura aucun mal à s'imposer au retour à Paris et à se qualifier pour les demi-finales de la compétition reine.

"Le PSG a été efficace, mais..."

"Paris a été très efficace, on a manqué des occasions. On a fait une bonne performance mais il faut essayer de faire le moins d'erreurs possibles à ce niveau. On reste confiant, on sait qu'on peut le faire. Ce match prouve qu'on a les capacités. Si on met les buts dedans au retour, je pense que ça le fera. On ne doit pas prendre trois buts à la maison, on va tout donner au retour", a analysé l'international tricolore pour RMC Sport au terme du match. Pour rappel, la la matche retour au Parc des Princes est prévue mardi prochain. On a hâte.