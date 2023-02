Choupo-Moting : "Cela va être une grosse bagarre"

Il n’a pas digéré. Ce soir, le Paris Saint-Germain fait face au Bayern Munich dans le cadre des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Une rencontre spéciale pour Eric Maxim Choupo-Moting. Le buteur bavarois va retrouver ses anciens coéquipiers parisiens. Arrivé en 2018 au sein du club de la capitale, l’international camerounais a réalisé un solide passage au PSG avec une finale de Ligue des Champions, perdue contre le Bayern en 2020. Une rencontre que n’a pas oubliée l’attaquant âgé de 33 ans. Il s’est confié à ce sujet lors d’un entretien accordé à nos confrères de RMC Sport.

« Aller en finale était très spécial. Malheureusement, nous avons perdu. Cela fait toujours mal. Mais, en fin de compte, on a joué face à une top team et je suis très fier d'avoir joué au PSG. Je connais les gars et je suis impatient de les revoir [...] Cela va être une grosse bagarre » indique-t-il.