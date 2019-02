Chiellini: "Ramos est le meilleur défenseur du monde"

Avant de défier l'Atlético en huitième de finale aller de la Ligue des champions mercredi à Madrid, Giorgio Chiellini s'est confié dans Marca. Un entretien au cours duquel il ne s'est pas désigné comme la référence au poste de défenseur central. Pas plus que Diego Godin qu'il admire néanmoins. Selon lui, Sergio Ramos est au-dessus du lot.

"Maintenant il tire même les penaltys, a confié le Turinois. Il est le meilleur défenseur du monde à l'heure actuelle et il le mérite. Il est un leader à la fois sur le terrain et en dehors. Il fait partie de ces joueurs qui peuvent influencer les deux équipes. La saison dernière, le 0-3 à notre avantage (chez le Real Madrid en quart de finale retour de C1, ndlr) ne serait pas arrivé avec Ramos. Non pas parce que Varane, Nacho ou Vallejo ne sont pas bons, mais parce que lui joue non seulement bien, mais il fait bien jouer les autres aussi. C'est la différence entre un bon joueur et un champion. Sergio est une classe au-dessus, un top-joueur, bien sûr parfois il échoue, mais il fait tellement de bonnes choses qu'il est le meilleur."