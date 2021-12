Chelsea : Thomas Tuchel en colère

Après avoir concédé le match nul face au Zénith Saint-Pétersbourg (3-3) mercredi, Chelsea a terminé 2e de sa poule en Ligue des Champions. Thomas Tuchel, le coach des Blues, n'a guère apprécié cette performance. "Nous oublions ce qui a fait que nous étions la meilleure équipe : l'investissement, le niveau de concentration. Le niveau d'investissement physique était suffisamment élevé pour être la meilleure équipe. Une fois que cela baisse de 5% à 10%, nous commençons à gérer les résultats et à changer notre comportement par rapport au score", a ainsi asséné le manager allemand en conférence de presse.

Tuchel agacé

"Mon analyse est très claire : notre comportement change lorsque nous menons au score et c'est quelque chose que nous n'avons jamais fait et que nous ne devrions jamais faire. Vous devez souffrir et augmenter votre niveau de concentration pour surmonter l'adversité. Si vous changez de comportement à cause du score, vous autorisez la possibilité d'être puni. Et c'est très facile. Nous avons besoin d'un niveau plus élevé de sprints, d'un niveau plus élevé de courses, d'un niveau plus élevé d'intensité et de concentration. C'est aussi simple que cela", a encore indiqué Tuchel.

Chelsea perd sa première place au dernier moment !