Chelsea : Mendy souligne le "match parfait" contre Manchester City

Kanté, un joueur "indispensable" dans une équipe

L'ancien gardien du Stade de Reims et du Stade rennais, Édouard Mendy, a remporté la Ligue des Champions samedi à Porto avec Chelsea en s'imposant sur la plus petite marge face à Manchester City grâce à une réalisation de Kai Havertz (1-0). Les Blues ont ainsi su faire respecter la dynamique récente entre les deux équipes car Chelsea s'était imposé à deux reprises avant la rencontre - en demi-finale de la FA Cup et en Premier League. Invité à commenter le succès de l'équipe dirigée par Thomas Tuchel, Édouard Mendy a vu un groupe capable de réaliser une rencontre parfaite sur le plan tactique.Il s'est livré ce mercredi lors de l'émission "13h Smaïl" sur la chaîne L'Équipe. "Je suis très fier et très heureux d'avoir vécu ce moment, c'est quelque chose de rare dans la carrière d'un joueur. Nous avions emmagasiner beaucoup de confiance depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. En particulier contre Manchester City que nous avions battu à deux reprises. On savait que nous étions meilleurs qu'eux physiquement., a-t-il glissé.Partenaire d'Olivier Giroud du côté de Stamford Bridge, il a mis en avant la résilience de l'attaquant, faisant de lui un exemple. Au sujet de N'Golo Kanté, élu homme du match de la finale face à Manchester City , ses éloges ont aussi été forts.. Le travail qu'il fait sur un terrain est juste incroyable. C'est vraiment un joueur complet, le joueur 2.0 par excellence."