Chelsea-Lille les compos, le LOSC fait tourner face aux Blues

Pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le LOSC s'offre un périlleux périple sur le pré des Londoniens de Chelsea ce mardi. Les Dogues sont, pour rappel, déjà éliminés et Cristophe Galtier a décidé de faire tourner. Fonte, André, Bamba, Ikoné, Sanches ou encore Osimhen sont mis au repos. Côté absents, Reinildo est blessé et Soumaoro en convalescence. En face, les Blues doivent absolument l'emporter. Chelsea a besoin des trois points afin de se qualifier en huitièmes de finale. Frank Lampard récupère Rüdiger, absent depuis septembre, mais doit faire sans Tomori et Giroud, blessés.

Chelsea : Kepa - Azpilicueta (c), Zouma, Rüdiger, Emerson - Kanté, Jorginho, Kovacic - Willian, Abraham, Pulisic.

Lille : Maignan (c) - Celik, Djalo, Gabriel, Pied - Thiago Maia, Soumaré, Xeka - Yazici, Rémy, Araujo.