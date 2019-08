Chelsea: Kanté et Giroud titulaires contre Liverpool

Entrés en jeu dimanche dernier sur le terrain de Manchester United (4-0), N’Golo Kanté et Olivier Giroud sont cette fois-ci titularisés par Frank Lampard, l’entraîneur de Chelsea, pour la Supercoupe d’Europe contre Liverpool, ce mercredi (21h), à Istanbul.

Jorginho et Matteo Kovacic complètent l’entrejeu, alors que l’avant-centre des Bleus est soutenu par Christian Pulisic et Pedro Rodriguez. La charnière centrale Andreas Christensen-Kurt Zouma est reconduite.

Du côté des Reds, Trent Alexander-Arnold, Georginio Wijnaldum, Roberto Firmino et Divock Origi sont envoyés sur le banc par Jürgen Klopp. Mohamed Salah évoluera en pointe.

Gomez at right-back; Oxlade-Chamberlain in front three

