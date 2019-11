Chelsea-James: "Un match fou"

Menés 4-1 à domicile par l’Ajax mardi soir dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions, les joueurs de Chelsea ont finalement obtenu le point du nul à l’issue d’un match particulièrement spectaculaire (4-4), que les visiteurs ont terminé à 9.

"C’était un match fou, en revenant à 4-4 après avoir été mené 3-1 à la pause. Il y a un peu de déception parce qu’on a eu les opportunités de marquer pour remporter le match. Mais vu où nous étions à la mi-temps, ça s’est très bien fini, a ensuite réagi sur le site des Blues Reece James (19 ans), qui, en égalisant à la 74e minute, est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club londonien. J’étais heureux de rentrer et d’avoir un impact, mais le but, c’est du bonus. C’est toujours un sentiment incroyable de marquer à Stamford Bridge, pour un si grand club."