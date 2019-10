Chelsea: Giroud sur le banc contre l'Ajax

Sans surprise, Olivier Giroud est remplaçant pour la rencontre de Chelsea contre l’Ajax, ce mardi (18h55), à Amsterdam, dans le cadre de la 3e journée de Ligue des champions.

Frank Lampard fait de nouveau confiance à Tammy Abraham en pointe et à Callum Hudson-Odoi et Willian sur les ailes, comme contre Newcastle samedi dernier. Kurt Zouma est titularisé en défense centrale.

Le onze de l’Ajax: Onana - Dest, Veltman, Blind, Tagliafico – Alvarez, Martinez - Ziyech, Van de Beek, Promes – Tadic.

Le onze de Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso – Kovacic, Jorginho, Mount - Willian, Abraham, Hudson-Odoi .

The teams are in! Here's how we line up against Ajax! #AJACHE pic.twitter.com/OEAjMBzzuG