Chelsea : Défense de passer !

Si Thomas Tuchel a déjà croisé la route de Zinedine Zidane à quatre reprises sur la scène européenne, Chelsea et le Real Madrid, opposés mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions, ne s’y sont affrontés que trois fois. Et ce sont toujours les Blues qui ont fini par l’emporter, lors de la finale de la Coupe des coupes 1971 (1-1, 2-1) et à l’occasion de la Supercoupe d’Europe 1998, à Monaco, où les Londoniens, avec notamment les tout frais champions du monde Marcel Desailly et Frank Leboeuf, avaient dominé le Real de Christian Karembeu (1-0).

Tuchel invaincu contre Zidane

Tuchel est aussi invaincu face à Zidane en quatre affrontements, tous en phase de poules de la LDC. Avec le Borussia Dortmund en 2016-2017 (2-2, 2-2), puis la saison dernière, avec le PSG, avec une victoire 3-0 au Parc des Princes et un nouveau match nul 2-2 au Bernabeu. Le technicien allemand parviendra-t-il à poursuivre cette belle série face à son homologue tricolore ? Il a en tout cas métamorphosé l’équipe londonienne depuis son arrivée en janvier, après avoir été remercié par le club parisien la veille de Noël. En 21 matchs toutes compétitions confondues, il affiche un bilan de 14 victoires, 5 matchs nuls et seulement 2 défaites.

Trois pour cinq places

Et la défense des Blues est devenue particulièrement hermétique, même quand le très contesté Kepa Arrizabalaga a suppléé Edouard Mendy, un ancien Rennais impeccable depuis son arrivée dans la capitale anglaise à l’intersaison. Il devra faire des choix mardi soir pour composer sa défense à trois, puisqu’ils sont cinq pour trois places (Thiago Silva, Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen et Kurt Zouma). Quoi qu’il en soit, avec le technicien allemand sur le banc, Chelsea a réussi à conserver sa cage inviolée à 16 reprises en 21 rencontres ! "Je sais qu’on parle beaucoup de notre défense, parce qu’on a concédé peu de buts et qu’on a enchaîné les clean sheets, ce qui est très dur dans le football moderne, confiait-il le mois dernier. Mais le fait d’avoir la possession du ballon et de le faire circuler est aussi une manière de défendre…"