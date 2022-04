Chelsea : César Azpilicueta OK pour Madrid

Les Blues se rendent au stade Santiago Bernabeu avec un déficit de deux buts après leur défaite 3-1 à domicile au match aller. Les hommes de Thomas Tuchel sont confrontés à une bataille difficile pour atteindre le prochain tour, même s'ils sont aidés par l'absence de buts à l'extérieur.

Une bonne nouvelle pour les Blues

Avant tout, Chelsea devra faire attention à sa défense, car le Real Madrid pourra s'installer et choisir ses moments pour attaquer, pendant que Chelsea attaquera en ayant besoin d'au moins deux buts. Et c'est pour cette raison que la présence du vétéran Cesar Azpilicueta sera importante. L'Espagnol, convoité notamment par le Barça en vue de l'été, était incertain pour ce match après avoir été testé positif au coronavirus, mais il s'est depuis entraîné avec ses coéquipiers, selon Mundo Deportivo, et est en mesure de jouer. Cela sera considéré comme un grand coup de pouce pour Chelsea avant ce match.