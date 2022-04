Chelsea s'est remis de sa défaite au match aller face au Real Madrid en C1 en écrasant Southampton 6-0 hier, mais les fans madrilènes seront plus intéressés par les nouvelles en provenance du groupe des Blues. César Azpilicueta et Romelu Lukaku étaient tous deux absents du groupe, et après le match, Thomas Tuchel a expliqué que l'Espagnol avait été contrôlé positif au Covid, et que Lukaku était blessé.

Deux absences à Chelsea avant le choc

C'est un atout majeur pour Madrid, car Chelsea va devoir marquer au moins deux buts et si Lukaku n'a pas été l'attaquant qu'ils espéraient, il reste le seul véritable buteur de l'équipe. La polyvalence d'Azpilicueta va également manquer, car Chelsea ne peut pas passer du 3-4-3 au 4-3-3 aussi facilement sans sa capacité à jouer au poste d'arrière central ou d'arrière latéral droit. Tous deux pourraient être de retour pour le match de mardi, mais Tuchel n'en était pas convaincu.