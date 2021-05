Chelsea : Avec Mendy et Kanté face à Manchester City ?

Deux bonnes nouvelles, très probables, pour Chelsea avant la finale de la Ligue des Champions face à Manchester City à Porto, samedi soir (21 heures). A moins d'un retournement de situation, les Blues de Thomas Tuchel devrait bien pouvoir s'appuyer sur deux joueurs très longtemps incertains : Edouard Mendy (touché face à Aston Villa dimanche sur blessure) et N'golo Kanté (douleurs aux ischio-jambiers ). Ce vendredi en conférence de presse, le technicien allemand a salué l'état général de ses troupes. " Les nouvelles de l'équipe sont les meilleures de tous les temps, nous avons une équipe complète. Nous n’avons aucune blessure et j’espère que cela restera comme ça jusqu’à la fin de la séance d’entraînement d’aujourd’hui", a-t-il expliqué.



Au micro de RMC Sport, l'ancien entraîneur du PSG a confié son désir de remporter la finale, après celle perdue en tant que coach du PSG, an août dernier à Lisbonne face au Bayern Munich (0-1). "Pour moi et pour Thiago (Silva), c’est la deuxième et on veut absolument gagner." Dans le camp d'en face, Manchester City disputera la première finale de Ligue des Champions de son histoire et Pep Guardiola



Certains joueurs sortent avec des tensions, d'autres luttent, mais ils doivent gérer cela", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d'avant-match. «Je suis presque sûr que nous devons souffrir pour gagner la finale. C'est agréable de dire en profiter, mais parfois ce n'est pas possible. Vous devez être résilient et vous adapter.