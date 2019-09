Chelsea a le blues

Chelsea-Valence: 0-1

Difficile de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise opération pour Lille. Même dans le cadre d'une éventuelle troisième place finale, on ne sait surtout plus si c'est très lucide de réfléchir de la sorte, après la lourde défaite des Dogues chez l'Ajax Amsterdam mardi (3-0). Ce qui est certain, en revanche, c'est que c'est la soupe à la grimace du côté des vainqueurs de la Ligue Europa, battus par Valence à Stamford Bridge pour la grande première de Frank Lampard sur le banc en Ligue des champions.

Ross Barkley a manqué le penalty de l'égalisation à deux minutes de la fin, après l'ouverture du score de Rodrigo (74e) - dans la foulée du remplacement (offensif) de Zouma par Giroud. "C'est un tireur de penalty, il l'a pris et il a raté, assène simplement Lampard pour BT Sport. On n'aurait clairement pas dû perdre, on a eu des occasions. Mais on doit garder les têtes hautes, le chemin est long. C'est une leçon. A ce niveau, les adversaires peuvent faire mal. Liverpool a perdu aussi, les matches sont difficiles en Ligue des champions. Nous sommes jeunes, il y aura des obstacles mais on doit être forts et prêts pour Liverpool ce week-end." Et pour le déplacement à Lille, accessoirement, dans deux semaines.

Inter-Slavia Prague: 1-1

C'était moins une pour que l'ambitieux Inter, qui enchaîne une deuxième saison consécutive en C1 (après six ans d'absence, de 2012 à 2018), soit surpris dans les grandes largeurs sur son terrain. A l'inverse de Liverpool par exemple, qui jouait le match le plus difficile de sa poule à Naples, l'Inter disputait sa rencontre la plus simple de son groupe de la mort (avec aussi le Barça et Dortmund) et devait donc absolument prendre les trois points, à domicile face au Slavia Prague.

C'est raté, ce qui fait donc forcément les affaires des deux autres cadors, et on a donc frôlé le pire avec une égalisation dans le temps additionnel. Menés 1-0 depuis la 63e minute, les Nerazzurri sont revenus par Barella à la 92e minute. "Ils ont joué au niveau européen, avec un rythme élevé, on s'est battus mais personne n'est content de ce qu'on a produit, concède Antonio Conte sur Sky Italia. Le premier responsable, c'est moi, je n'ai pas assez insisté. On doit avoir plus de personnalité, on doit grandir. Ils nous ont battus sur tous les plans." Romelu Lukaku a disputé tout le match, Diego Godin n'est pas entré en jeu.