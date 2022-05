Ceferin : "Benzema est le meilleur avant-centre du monde"

Par AFP May 27, 2022 15:59 Karim Benzema, étincelant avec le Real Madrid, est "probablement le meilleur avant-centre du monde" et "le joueur le plus sous-estimé de l'histoire", a déclaré le président de l'UEFA Aleksander Ceferin vendredi.