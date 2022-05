C1 : Une fan zone géante pour Liverpool

On en sait un peu plus sur le dispositif mis en place par les autorités franciliennes pour accueillir la finale de la Ligue des champions, Liverpool-Real Madrid, samedi soir au Stade de France (Saint-Denis) à partir de 21 heures.

Une fan zone sera à disposition de chaque équipe. Les supporters des Reds pourront se retrouver au cours de Vincennes (12e arrondissement de Paris) dans un espace qui accueillera jusqu'à 44 000 personnes, lit-on jeudi dans un communiqué de la Préfecture de Police.

Près de 7 000 forces de l'ordre

Les soutiens du club de Madrid devront se contenter des 6 000 places de la fan zone située à Saint-Denis (Seine Saint-Denis) dans le Parc de la Légion d'honneur. La vente d'alcool est interdite aux abords du SDF et dans les débits de boissons (bars, restaurants...) mais pas à l'intérieur de l'enceinte dionysienne. On apprend aussi que le secteur de l'avenue des Champs-Elysées est inaccessible aux supporters espagnols et anglais depuis ce jeudi 26 mai 15 heures, et jusqu'au dimanche 29 mai à 18 heures, précise le communiqué de la PP.

#UCLfinal | Communiqué de presse sur l'ensemble du dispositif de sécurisation mis en place à Paris et à Saint-Denis à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions #LIVRMA 👇 pic.twitter.com/A3yFx4WK8E — Préfecture de Police (@prefpolice) May 26, 2022

Au total, ce seront 6 800 membres des forces de l'ordre (policiers et militaires) mobilisés pour l'événement des compétitions des clubs européens.