C1: Monaco et le Shakhtar bien partis pour se rencontrer au 4e tour

Par AFP August 4, 2021 10:33 Monaco et le Shakhtar Donetsk ont bien entamé mardi leur 3e tour préliminaire de Ligue des Champions en battant respectivement le Sparta Prague et Genk, et en prenant donc une option sur leur rencontre au tour suivant.