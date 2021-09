Bruges - Mignolet : "Nous savons que nous jouons contre le plus fort"

En 2019, Mbappé a inscrit un triplé contre Mignolet

Le défi sera énorme pour Bruges, mercredi soir face au PSG pour la première journée de la Ligue des Champions (21 heures). Si la présence du possible trio Messi-Neymar-Mbappé n'a pas été totalement confirmée par Mauricio Pochettino en conférence de presse, l'équipe belge est bien consciente qu'elle sera très loin de partir favorite face au club de la capitale, qui sur le papier apparaît comme un favori à la victoire finale. Simon Mignolet, ancien gardien des Reds de Liverpool, n'a pas été surpris par les nombreuses questions au sujet du sextuple Ballon d'Or. "C’est normal on ne joue pas seulement contre le PSG, mais aussi contre la plus grande star du monde entier., a-t-il expliqué en conférence de presse.Si la présence de Messi n'est pas totalement assurée, Mignolet a été interrogé sur une possible préparation spéciale afin de faire face aux coups de pieds arrêtés tirés par la Pulga. Il a offert une réponse tranchée : "On a rigolé avec l’entraîneur des gardiens.. Il y a deux ans, le gardien avait déjà affronté le PSG en phase de groupes de la Ligue des Champions, c'était le 22 octobre 2019, et Bruges s'était incliné contre le club francilien (0-5), avec notamment un triplé de Kylian Mbappé.