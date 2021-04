Après une rencontre d'une haute intensité, Manchester City s'est imposé à Dortmund et rejoindra le PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Les Citizens ont convaincu les observateurs neutres, mais aussi leurs adversaires du soir. L'attaquant de Dortmund Marco Reus a d'ailleurs admis la supériorité des Skyblues au terme du match. "Les jambes sont lourdes, mais c'était à prévoir, il nous fallait courir beaucoup pour fermer les espaces, a confié Reus au micro de Sky Sports après la rencontre. Jusqu'au penalty contre nous (l’égalisation à 1-1 de Riyad Mahrez, ndlr), nous avons très bien joué. Nous sommes restés calmes, nous avons créé des occasions. Ensuite, c'était moins bien". Reus a ensuite détaillé les qualités des joueurs de Guardiola, qualifiés pour les demi-finales de la C1 pour la deuxième fois de leur histoire (après 2016).

"Ils étaient meilleurs"

"Manchester City a un jeu de position sensationnel. C'est très difficile de les presser, ils sont partout en position de supériorité numérique. Ils étaient simplement meilleurs, ils ont joué plus intelligemment. On n'a peut-être pas pris assez de risques offensifs, mais nous sommes déçus, parce qu'il y avait mieux à faire", a ajouté Reus. Après avoir perdu en Angleterre à l’aller (2-1), les collègues d'Erling Haaland se sont inclinés sur le même score à la maison. Le PSG va devoir se méfier de cette redoutable formation de Manchester City. La demi-finale aller se jouera le 28 avril au Parc des Princes, avant un retour le 4 mai à l’Etihad.