Bonne nouvelle pour le Barça, Griezmann opérationnel contre Naples

Antoine Griezmann tiendra bel et bien sa place face à Naples en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Le quotidien catalan SPORT, souvent bien renseigné sur l'actualité du Barça, confirme en effet la présence du Français, buteur à l'aller (1-1) pour les Blaugrana, pour ce choc très attendu. On se souvient que l'ancien joueur de la Real Sociedad avait été blessé aux quadriceps le 11 juillet dernier en Liga face au Real Valladolid. Griezmann a ensuite effectué son retour avec le groupe après 20 jours sur le flanc et a même participé à une séance collective samedi. Avec seulement 10 buts marqués en championnat cette saison, le Français connaît une première saison difficile en Catalogne et aura certainement l'occasion d'améliorer son bilan chiffré en C1. À lui de la saisir face au Napoli.