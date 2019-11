Benzema se distingue encore avec le Real

Eclipsé dans la poule A par un PSG intraitable qui ce mercredi soir a signé un quatrième succès en autant de journées aux dépens de Bruges (1-0 au Parc des Princes, but d’Icardi), le Real Madrid n’en est pas moins bien parti pour valider aussi sa place en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce jour en effet, les Merengues ont écarté définitivement un Galatasaray beaucoup trop tendre à Bernabeu – un club stambouliote surclassé sur le score de 6-0, victime notamment d’un étincelant Rodrygo et d’un non moins brillant Benzema.

La pépite brésilienne s’est d’abord illustrée en signant le doublé le plus rapide de l’histoire de la C1, en 6’14 seulement (4e, 7e). Une entame de match tonitruante qui a précipité la débâcle de la formation turque. D’autant que Ramos a transformé dans la foulée un penalty concédé par le malheureux N’Zonzi (3-0, 14e). Cela avant l’entrée en scène d’un Benzema irrésistible à son tour. Juste avant la pause, servi par Rodrygo, l’ancien Lyonnais a apporté sa pierre à l’édifice (4-0, 45e). Il récidivera en fin de rencontre, cette fois mis sur orbite par Carvajal (5-0, 81e). Non sans une ultime passe décisive distillée dans le temps additionnel pour le triplé de Rodrygo (6-0, 90e+2).

Non content d’être désormais l’égal de Lionel Messi – sur un point au moins – en devenant le deuxième joueur de l’histoire à marquer durant 15 éditions de la Ligue des champions consécutives (il n’avait pas trouvé la faille lors des trois premières journées de la phase de groupes), Karim Benzema se hisse également ce soir sur le podium des buteurs du Real en C1. Encore loin derrière les références que sont Cristiano Ronaldo (105) et Raul (66), certes, l’attaquant français se permet néanmoins de doubler la légende Alfredo Di Stefano, avec 50 réalisations au compteur dans la plus prestigieuse des compétitions continentales.