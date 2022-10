Benfica : Schmidt veut rester sur "la même idée" face au PSG

Le Benfica Lisbonne s'avancera avec détermination contre le PSG. Dans cette phase de groupes de la Ligue des Champions, les deux formations se disputeront la tête de la poule H alors qu'elles comptent 7 points aux compteurs. Il y a une semaine, l'opposition a été particulièrement intense au Stade de la Luz (1-1) et dans les intentions, l'actuel leader de son championnat n'a pas vraiment l'intention de venir au Parc des Princes la fleur au fusil. "On s'attend encore à un match très difficile. On affronte une des 'tops teams' européennes, et à l'aller ça avait été très offensif, ça avait été un grand match. Cette fois on n'a pas l'avantage du stade mais on est sur la même idée de croire en nos qualités et de jouer notre foot", a prévenu Roger Schmidt en conférence de presse (dans des propos retranscrits par L'Equipe).

Schmidt espère une "top top performance" face à un PSG privé de Messi

Contraint de composer sans David Neres (blessure musculaire), le technicien allemand pourra au moins se consoler en se disant que du côté du club de la capitale, Lionel Messi (buteur à l'aller) manquera à l'appel en raison d'une gêne au mollet. "Leo Messi est toujours le meilleur du monde, et s'il joue, évidemment que ça change un peu notre approche, parce qu'il est très bon, surtout sur les 30 derniers mètres. Mais ils auront une très bonne équipe malgré tout", a analysé Schmidt. La recette d'un possible exploit face au club de la capitale passera par une "top, top performance" aux yeux du technicien, qui a appelé son groupe à croire en ses forces afin de possiblement s'imposer à l'extérieur. Cela a été le cas le 14 septembre dernier, sur le terrain de la Juventus Turin (1-2).