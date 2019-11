beIN SPORTS remporte la quasi intégralité de l’UEFA Champions League

beIN SPORTS est heureux et fier d'annoncer le retour de l'UEFA Champions League sur ses antennes - la plus prestigieuse des compétitions de football en Europe – sur la période 2021-2024, en remportant la quasi intégralité de la compétition avec une offre financière raisonnée et réfléchie.

beIN SPORTS a remporté le « Lot B » de l’appel d’offres, qui comprend les droits exclusifs et en direct de 104 matchs de l'UEFA Champions League, la garantie de diffusion d’un club français lors de chaque journée*, un Multiplex dédié chaque soir de compétition, rediffusions de l’intégralité des matchs, sans oublier le magazine du mardi et du mercredi proposant l’intégralité des résumés de matchs sur l’ensemble de la compétition, y compris la finale.

Théâtre de la compétition entre 2012 et 2018, beIN SPORTS retrouve l’UEFA Champions League et renforce sa position de chaîne N°1 de sport en France. Le catalogue premium et inégalé de beIN SPORTS compte désormais le meilleur du football français, une large offre de football européen (notamment LaLiga, Bundesliga, Serie A, Süper Lig), une large couverture des sports U.S (dont la NBA, la NFL et la MLB), sans oublier une offre tennis (Wimbledon, Coupe ATP, Circuit WTA, Coupe Davis et Fed Cup), de rugby (Coupes d’Europe de Rugby) et de handball exceptionnelles (Lidl Starligue, EHF Champions League, Mondial féminin 2019, Euro masculin 2020). Toutes ces compétitions seront suivies de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, qui sera diffusée en intégralité seulement sur beIN SPORTS.

Yousef Al-Obaidly, President de beIN SPORTS FRANCE : "Nous sommes très heureux de proposer de nouveau l'UEFA Champions League à nos abonnés. Mais il s’agit également d’une déclaration d’intention importante au sein d’un marché hautement concurrentiel – beIN SPORTS offre le catalogue de droits le plus large et le plus complet en France, et de loin. D’un point de vue commercial, nous sommes déterminés à faire des offres économiquement raisonnables et proportionnées dans l’intérêt de notre sécurité financière à long terme, des consommateurs et des fans de sport. Pour nos abonnés, nous avons à cœur de leur proposer la plus belle offre, la meilleure couverture possible en compagnie de talents et consultants reconnus, et cela en toute mobilité grâce à notre plateforme OTT beIN SPORTS CONNECT. Nous sommes immensément fiers d’être la chaîne numéro 1 de sports premium en France."

*seulement si 3 clubs français sont présents au-delà de la phase de groupes