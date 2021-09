Bayern : Sans Gnabry contre le Barça ?

Un problème de dos a contraint Gnabry à sortir dans le temps additionnel de la première mi-temps de la victoire 4-1 du Bayern sur le RB Leipzig en Bundesliga samedi. Le joueur de 26 ans a débuté deux des trois matches de qualification de l'Allemagne pour la Coupe du monde pendant la trêve internationale et a été introduit en deuxième mi-temps lors du dernier match.

"Probablement absent" face au Barça

Le directeur sportif du Bayern s'est dit frustré que Gnabry se soit blessé après avoir participé à tous ces matches. "Je trouve surprenant que l'on quitte l'équipe nationale et que l'on rejoue quelques jours plus tard. Nos joueurs restent et jouent de toute façon", a déclaré Salihamidzic à Sky. "Ce n'est pas la première fois non plus. Quand vous êtes blessé, ok, vous abandonnez, mais sinon.... Serge Gnabry est resté. Il sera probablement absent contre Barcelone maintenant, mais c'est comme ça. Il a été soigné et ça va déjà mieux. J'étais là aujourd'hui et je l'ai vu. Nous devrons voir si c'est suffisant."