Bayern-PSG : Trezeguet voit très grand pour Mbappé

"Il s'affirme comme le légitime successeur de Messi ou Ronaldo"

Kylian Mbappé a une nouvelle fois su faire la différence dans un match couperet de Ligue des Champions. Face au Bayern Munich mardi soir en quart de finale aller (2-3) , il a inscrit un doublé dans une rencontre lors de laquelle le PSG a subi jusqu'à 31 tirs sur le but gardé par Keylor Navas. Comme lors de la rencontre à Barcelone lors du huitième de finale aller (un triplé lors du succès du PSG 1-4, ndlr), Mbappé a fait pencher la balance.Le champion du monde 1998 David Trezeguet est revenu sur cette performance, dans un entretien accordé au Parisien. Le cinquième meilleur buteur de l'histoire des Bleus a adoré :C’est la marque des grands. Il est davantage motivé par ces rencontres de très haut niveau. Ça se sent. On avait déjà pu s’en apercevoir à Barcelone. Il dégage une impression de facilité. Il est fort dans son corps et dans sa tête. Quand il est attendu, il répond présent", a-t-il jugé.

Les perspectives d'avenir de Mbappé, encore sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022, sont grandes, selon le natif de Rouen. De quoi en faire un candidat crédible au Ballon d'Or ? "Il est sur le bon chemin en tout cas. Il s’affirme comme le légitime successeur de Messi ou de Ronaldo. Il est le mieux placé pour prendre leur place", a expliqué David Trezeguet. "Paris a accompli un pas vers l’avant et a toutes les cartes en main pour se hisser en demi-finale. Mais il faudra se méfier, car en face c’est le Bayern. Les Allemands ne lâcheront rien, même si l'absence de Lewandowski représente un handicap majeur. Il est unique", a-t-il nuancé, en ce qui concerne le futur de l'équipe dirigée par Mauricio Pochettino.