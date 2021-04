Bayern-PSG - Navas : "Nous avons les armes pour l'emporter"

La revanche de la finale de la dernière Ligue des Champions, remportée par le Bayern Munich face au PSG en août dernier (1-0), se déroulera en deux parties. D'abord, ce mercredi 7 avril sur la pelouse de l'Allianz Arena (21 heures), puis le mardi 13 avril, avec le quart de finale retour du côté du Parc des Princes. Si le champion d'Europe en titre sera privé de Robert Lewandowski (étirement ligamentaire au genou droit), le club de la capitale sera également handicapé par les absences. Marco Verratti, Alessandro Florenzi (Covid-19) et Leandro Paredes (suspendu) ne pourront pas disputer la rencontre.

"Contre eux, aucune erreur n'est permise"

Souvent décisif depuis son arrivée en provenance du Real Madrid à l'été 2019, Keylor Navas s'est livré concernant quelques thèmes dans un entretien accordé à France Football. Il a notamment évoqué une ambiance familiale afin de justifier sa signature au PSG. "Déjà, j'ai des coéquipiers en or, que ce soit footballistiquement parlant, mais aussi humainement, ce qui me permet d'être à l'aise et serein dans le vestiaire au quotidien. Ensuite, je me sens proche des différentes personnes qui travaillent au club. Cela va du président à tous ceux qui composent le staff ou qui travaillent ici, au centre d'entraînement. Ça se sent que le PSG est un club familial et ça, ça me plaît", a-t-il glissé.



Au sujet du match aller face au Bayern, Navas a reconnu que les joueurs de Mauricio Pochettino devront afficher une fiabilité totale. "Contre eux, aucune erreur n'est permise. Pour gagner, il ne faut pas se louper, il faut montrer qu'on est présents. Bien sûr, nous sommes humains, on peut donc être dépassés parfois, mais je suis persuadé qu'avec toutes nos qualités nous avons les armes pour l'emporter", a assuré le natif de San Isidro.