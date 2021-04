Bayern-PSG : Les compositions des équipes

Le PSG aura, ce mercredi soir, un adversaire de première catégorie. Certes, le Bayern Munich sera notamment privé de son élément le plus dangereux, Robert Lewandowski, mais le champion d'Europe en titre s'avancera vers ce quart de finale aller de la Ligue des Champions (21 heures) avec quelques certitudes sur le plan collectif. Défait par Lille, samedi en Ligue 1 (0-1), le club francilien, lui, disposera d'un onze avec deux surprises principales, alors qu'il ne pourra pas compter sur Marco Verratti (Covid-19) ou encore Leandro Paredes, suspendu.



Mauricio Pochettino a pris la décision de titulariser Julian Draxler et Colin Dagba au lieu de Moise Kean et Thilo Kehrer. Pour le reste, le technicien argentin n'a pas effectué trop de changements, et s'appuiera notamment sur un trio composé par Neymar, Di Maria et Mbappé afin de créer des différences face au but gardé par Manuel Neuer. Côté Bayern Munich, justement, Hansi Flick, sans Lewandowski, Gnabry ou encore Tolisso, possède à sa disposition des éléments afin de faire pencher la balance. Au milieu de terrain, le double pivot formé par Kimmich et Goretzka est reconduit. Benjamin Pavard, Kingsley Coman et Lucas Hernandez sont tous titulaires. Choupo-Moting, l'ancien attaquant du PSG, également.





La composition du Bayern : Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka, Sané, Coman, Müller, Choupo-Moting.



La composition du PSG : Navas – Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Danilo, Gueye – Di Maria, Neymar, Draxler – Mbappé.