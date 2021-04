L'infirmerie du Bayern Munich ne finit plus de se remplir. Alors que Douglas Costa (fracture de la cheville), Corentin Tolisso (blessure au tendon), Robert Lewandowski (blessure au genou) et Serge Gnabry (positif au Covid-19) étaient déjà forfaits lors du quart de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG, mercredi (2-3), les pépins physiques ne s'arrangent pas pour le club bavarois.

Lucas Hernandez forfait à Paris ?

Pendant la rencontre, Leon Goretzka et Niklas Süle ont également dû céder leur place et ne disputeront pas le match retour, au Parc des Princes. Une hécatombe que déplore l'entraineur du Bayern, Hansi Flick : "Niklas Süle et Leon Goretzka ont des problèmes musculaires. Ce n'est pas aussi grave avec Leon qu'avec Niklas. C'est pourquoi Niklas Süle sera absent contre Paris et probablement après. Nous devrons attendre de voir comment les choses évolueront", a t-il expliqué en conférence de presse.



Le technicien allemand a également expliqué qu'un autre cadre de son effectif pourrait ne pas être du déplacement à Paris. "Lucas a une ecchymose, ça n'a rien à voir avec les abdos, mais c'est douloureux. Pour Leon et Lucas, nous espérons qu'ils pourront être là à Paris". Des nouvelles qui n'arrangent rien, alors que le leader de Bundesliga doit absolument s'imposer au Parc des Princes, mardi prochain, pour espérer voir les demi-finales de C1.