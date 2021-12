Bayern Munich : Nagelsmann ne considère pas son équipe comme grande favorite

"On veut remporter la Ligue des Champions, comme d'autres"



Mercredi soir, sans trop avoir à forcer son talent, le Bayern Munich a largement disposé d'un faible FC Barcelone lors de la conclusion de la phase de poules de la Ligue des Champions (3-0). Après la belle prestation du Bayern, qui s'est imposé grâce à des réalisations de Thomas Müller (34ème), Leroy Sané (43ème) et Jamal Musiala (62ème), la tentation de considérer le "Rekordmeister" comme grand favori à la victoire finale de la compétition est grande., conscient du caractère aléatoire de la reine des compétitions de clubs."C'est toujours un grand débat pour les journalistes de savoir qui est le favori de la compétition. Au final, il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer la phase finale.. Bien sûr, toutes les équipes qui ont atteint les huitièmes de finales peuvent être considérées comme favorites et remporter ce titre", a jugé l'entraîneur du Bayern Munich en conférence de presse.Dans cette optique, la phase de groupes parfaite réalisée par son équipe (6 victoires en 6 matchs, meilleure attaque avec 22 buts marqués, ndlr) peut être un argument selon le technicien. "On en fait partie, après notre très bonne phase de groupes. C'est amplement mérité, on est resté concentré ce soir (mercredi). Cela fait partie du jeu d'être vu comme un favori. On veut remporter la Ligue des Champions, comme d'autres", a-t-il analysé. Pour cela, et dans l'attente du tirage au sort des huitièmes de finales, qui se déroulera lundi à Nyon (midi),. En tant que tête de série, le Bayern pourrait, notamment, être opposé au PSG.