Bayern Munich - Lewandowski s'installe à la table des plus grands

En onze matchs joués depuis la reprise de la Bundesliga, mi-mai, Robert Lewandowski a marqué 14 buts. Comme si la planète ne s'était jamais arrêté, il a continué à marquer à presque chacune de ses apparitions sur un terrain de football. Après plus d'un mois sans match officiel depuis la victoire en Coupe d'Allemagne, le Polonais a réussi l'exploit d'être impliqué sur quatre buts dans un huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Chelsea (4-1). Avec cette régularité et cet incroyable doublé, celui qui a provoqué le penalty de l'ouverture du score prouve qu'il est un des meilleurs attaquants du monde actuellement. Et peut-être même le meilleur. S'il a été battu par Ciro Immobile dans la course au Soulier d'or européen, le natif de Varsovie a brillé dans une Ligue des Champions où l'Italien n'a joué que dix matchs depuis le début de sa carrière. Mieux encore, l'attaquant du Bayern Munich y bat des records.

Robert Lewandowski, seul rival du duo Messi-Ronaldo



Avec 13 buts inscrits depuis le début de la campagne européenne, Lewy est bien parti pour finir meilleur buteur de la compétition. 13 ans après Kaka, il pourrait mettre fin à la domination sans partage du duo Messi-Ronaldo. Le joueur de 31 ans les a déjà rejoint dans une autre catégorie, celle des joueurs à plus de 12 buts sur une saison de Ligue des Champions. Si le couple argentino-portugais a rendu cette performance banale, seul José Altafini dans les années 1960 y était arrivé avant eux. C'est donc une place bien au chaud dans l'histoire de la C1 que Robert Lewandowski est en train de se faire. Grâce à ses huit saisons consécutives à au moins cinq buts dans la plus prestigieuse compétitions européenne, l'international polonais est déjà bien parti pour s'installer sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de l'épreuve. Quatrième, il n'est qu'à cinq buts de Raul. Un objectif qu'il pourrait atteindre dès cette saison s'il continue de briller comme il le fait.

😮 13 goals in 7 UCL games this season....

😱 53 goals in 44 games for Bayern in 2019/20!



🔴 Robert Lewandowski = 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/FtyxRJrKA8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020



Contre Barcelone au prochain tour, il sera particulièrement attendu. Les espoirs bavarois de qualification pour le dernier carré reposent en grande partie sur ses épaules. Lui, pourrait profiter de cette rencontre pour améliorer encore un peu plus sa série et devenir le premier joueur de l'histoire à marquer lors de huit matchs consécutifs de Ligue des Champions. Un exploit seulement digne des plus grands.

