Bayern Munich : Coman peiné pour le PSG

Quel destin... Titulaire face à son club formateur ce dimanche soir, Kingsley Coman est revenu le hanter. Auteur d'une excellente performance en finale de Ligue des Champions, Coman s'est invité au sein du club très fermé des buteurs français en finale de la C1, détruisant, accessoirement, le rêve de son ancienne formation. Que ressent-on quand on vit un tel match ? "C’est une sensation extraordinaire, beaucoup de bonheur. Je suis 100% Bayern mais ça me fait un peu mal au cœur pour le PSG'', a admais le joueur au micro de RMC Sport au terme du match. "Depuis le début on a essayé de maîtriser le match. On a gagné et on n’a pas pris de but aujourd’hui, c’est le plus important. Paris a fait un super match, on a fait un super match et on est vraiment heureux.", a-t-il ajouté.