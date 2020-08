Bayern Munich - Chelsea, les compos sont tombées

Le Bayern Munich et Chelsea se sont donnés rendez-vous pour en découdre en 8es de finale retour de C1 ce samedi soir, alors que la première confrontation avait largement tourné en faveur des Bavarois. Des Bavarois qui ont depuis actualisé leur vitrine à trophées avec un nouveau titre national ainsi que la Coupe d'Allemagne et qui apparaissent favoris de ce duel. Lauréats 3-0 à l'aller, les hommes d'Hansi Flick alignent d'emblée Robert Lewandowski, meilleur buteur de Bundesliga sur la saison écoulée, ainsi que le très véloce Alphonso Davies, qui avait fait très mal aux Blues à l'aller. En face, Frank Lampard a évité de faire appel à Olivier Giroud pour débuter cette rencontre. Privé de Pedro, Pulisic et Azpilicueta, tous trois blessés en finale de FA Cup face à Arsenal, le manager de Chelsea a aligné un onze forcément inédit pour une bataille qui s'annonce ardue.

La compo du Bayern Munich : Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.

La compo de Chelsea : Caballero; James, Christensen, Zouma, Emerson; Kante, Barkley, Kovacic; Mount, Abraham, Hudson-Odoi.