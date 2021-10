Bayern : Avec Hernandez et quatre Français dans le groupe

Davies et Goretzka forfaits, Sarr et Choupo-Moting dans le groupe

Le Bayern Munich se rend à Lisbonne ce mercredi pour y affronter le Benfica dans le cadre de la 3eme journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une confrontation entre les deux seules équipes invaincues de la poule E. Les Lusitaniens avaient concédé le match nul chez le Dynamo Kiev (0-0) pour entamer leur campagne avant d'écraser le Barça à l'Estadio da Luz (3-0) tandis que les Allemands ont réalisé un carton plein avec deux victoires éclatantes.N'ayant encaissé aucun but lors de ses deux sorties en Coupe d'Europe, le Bayern peut remercier ses trois défenseurs français Benjamin Pavard, Dayot Upamecano etdans la capitale portugaise. Suite à une affaire de violences conjugales datant de 2017, à l'époque où il défendait les couleurs de l'Atlético de Madrid, et une violation de la distanciation avec son épouse, la justice espagnole n'a pas refermé le dossier bien que depuis ces faits, le champion du monde 2018 s'est réconcilié avec sa compagne.pour ce voyage, à l'instar de la vedette polonaise, Robert Lewandowski. Les autres cadres tels que Manuel Neuer, Thomas Müller ou encore Serge Gnabry seront également au rendez-vous. Seuls Alphonso Davies et Leon Goretzka, tous deux blessés, ont déclaré forfait. Deux vieilles connaissances de la Ligue 1 habitués à jouer les seconds rôles dans la rotation de l'effectif munichois font aussi partie du groupe. L'ancien Marseillais Bouna Sarr ainsi que l'ex-Parisien Maxim Choupo-Moting répondront présent en cours de rencontre si Julian Nagelsmann aurait recours à leurs services.