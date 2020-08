Bartomeu n'abandonnera pas la présidence du Barça

Le FC Barcelone a enduré vendredi soir l’un des pires cauchemars de son histoire en s’inclinant sur un score monumental de 8-2 en quart de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Une correction humiliante au plus haut point et Gérard Piqué s’est empressé de le souligner dès la fin du match. Cela aurait pu conduire Josep Maria Bartomeu, l’homme fort du club, à abandonner ses fonctions. Mais, il n’en a rien été et n’en sera rien. Selon Sky Italia, ce dernier est déterminé à continuer dans ses fonctions jusqu’à la fin de son mandat.

Bartomeu prépare le grand ménage

L’engagement de Bartomeu avec les Blaugrana s’étend jusqu’en 2021 et il n’a aucune intention de quitter le navire avant cette échéance, fut-il en plein naufrage. C’était d’ailleurs le sens du discours qu’il a tenu aussitôt la correction contre les Bavarois terminée. « Aujourd'hui a été une catastrophe et à partir de maintenant, nous devons prendre des décisions. Certaines d’entre elles que nous avions déjà pensé prendre, et d'autres auxquelles nous réfléchirons dans les prochains jours. Aujourd'hui n'est pas le jour pour prendre des décisions à chaud », a-t-il confié au micro de Movistar+.

Plutôt que délaisser son tablier, Bartomeu entend faire le ménage autour de lui. Ainsi, et à en croire les médias espagnols, il aurait d’ores et déjà scellé le sort d’Eric Abidal, son directeur technique, et d’Oscar Grau, le directeur général. En outre, et comme c’était prévisible, il va se séparer de Quique Setién pour faire appel à un nouvel entraineur. Des décisions fortes, mais ce n’est certainement pas celles qu’espéraient les joueurs du club ou les supporters. Pendant encore au moins un an, ces derniers vont donc devoir composer avec celui qui incarne le plus grand échec de l’histoire du club.

