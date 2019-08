Barrages: L'Ajax tenue en échec à Nicosie

Un an que l'Ajax Amsterdam n'avait pas terminé un match sans au moins un but marqué ! Mardi soir, sur le terrain de l'Apoel Nicosie, les demi-finalistes de la dernière Ligue des champions, déjà contraints d'en passer par deux tours préliminaires, jouaient sur la pelouse des Chypriotes le match aller des barrages, dernière étape avant de rejoindre la phase de poules de la C1.

Et les joueurs d'Erik ten Haag, réduits à 10 en fin de match, suite au 2e carton jaune de Noussair Mazraoui, ont été tenus en échec (0-0). Il faudra aller chercher la qualification mercredi prochain, à l'Amsterdam Arena (21h).

Les autres matches du soir sont marqués par les défaites à domicile sur le même score (0-1) du LASK Linz, entraîné par un certain Valérien Ismaël, et du CFR Cluj dominés respectivement par le Club Bruges, sur penalty, et par le Slavia Prague.

90+3. We have to do it together, next week in Amsterdam. ❌❌❌#UCL #apojaj