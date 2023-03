Barcelone : le club exclu de toutes les compétitions européennes la saison prochaine ?

Immense rebondissement et très mauvaise nouvelle à venir pour le FC Barcelone à cause du Barçagate ? D'après le média espagnol El Confidencial, l’UEFA pourrait exclure le FC Barcelone des compétitions européennes la saison prochaine en raison du scandale des paiements à l’ancien vice-président des arbitres, Enriquez Negreira. Ainsi, l'instance du football européen suit de très près le déroulement des poursuites engagées contre le club pour avoir versé plus de sept millions d’euros à Enriquez Negreira, quand ce dernier occupait le poste de vice-président de la commission technique des arbitres (CTA). Le FC Barcelone pourrait bien avoir enfreint le règlement de l'UEFA et cela pourrait occasionner une exclusion de toutes les Coupes d'Europe la saison prochaine.

Le Barça en grand danger

Le club catalan, leader de Liga actuellement mais éliminé de toutes les compétitions européennes suite à sa défaite face à Manchester United en barrage retour de la Ligue Europa, pourrait bien devoir faire une croix sur la C1 la saison prochaine. Car le département d’intégrité de l’UEFA a envoyé un courrier à la Fédération espagnole (RFEF) le 24 février dernier pour demander des informations complètes sur cette question et l'UEFA pourrait décider de se positionner sur cette affaire, à l'image de la fédération espagnole ou du Real Madrid.

Il est écrit dans les règlements de l'UEFA que "l'admission à une compétition de l'UEFA pour les associations membres ou les clubs impliqués directement ou indirectement dans toute activité visant à organiser ou à influencer le résultat d'un match au niveau national ou international peut être refusée avec effet immédiat, sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires." Cela pourrait concerner le Barça dans l'affaire Negreira et le leader de Liga pourrait bien avoir enfreint l'article 50 de l'UEFA.

Celui-ci indique "que toutes les personnes liées par les règles doivent s’abstenir de "toute activité visant à truquer ou à influencer le résultat au niveau national ou international". Dans le cas où l'UEFA juge le Barça coupable, alors l'instance n'aurait d'autre choix que de déclarer le club catalan "inéligible à participer à la compétition". Cette sanction serait pour la saison prochaine et le verdict pourrait tomber en juin. Pour l'heure, le Barça va prier car une qualification en C1 est impérative afin d'obtenir une manne financière importante étant donné les difficultés du club sur ce plan depuis quelques mois.